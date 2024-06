Le partite dell’Italia agli Europei da Artè

Le prime tre partite della fase a gironi dei Campionati Europei di calcio che vedranno scendere in campo la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti saranno proiettate al cinema teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale ed è ad ingresso libero. Se gli Azzurri, come naturalmente ci auguriamo, passeranno ai quarti di finale, le proiezioni delle altre partite potrebbero spostarsi all’aperto, in Corte Mattaccio ad Artèmisia. I tifosi sono pronti a far festa e una serata di festa è prevista con il neosindaco di Capannori Giordano Del Chiaro per ringraziare tutti i cittadini di Capannori e inaugurare insieme questo nuovo percorso. Lunedì 17 giugno, a partire dalle 19:30 allo Spazio Sagra di Paganico, si terrà un evento speciale con cena e musica dal vivo. La serata sarà arricchita dalle performance della Gaudats Junk Band. Del Chiaro ringrazierà tutti i presenti.