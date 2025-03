Le opportunità per i giovani sul territorio

I bisogni e le opportunità della popolazione giovanile che vive nelle aree interne. Prosegue, dunque, il lavoro sui giovani portato avanti dalla scuola Sant’Anna, nell’ambito del progetto P10 – proximity care. L’appuntamento è per oggi alle ore 14.30, presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana, con l’intervento della professoressa Stefania Leone, ordinaria di sociologia generale all’università di Salerno e direttrice scientifica dell’Osservatorio Giovani, facente parte dell’associazione Riabitare l’Italia. Alla presenza dei ricercatori della scuola Sant’Anna e dei sindaci, la Leone parlerà della ricerca sui giovani nelle aree interne, che ha curato insieme a Riabitare l’Italia, e i cui risultati sono confluiti nel volume dal titolo ’’Voglia di restare. Indagine sui giovani nell’Italia dei paesi’’ che l’autrice, per l’occasione, metterà a disposizione della biblioteca dell’ente garfagnino. In particolare, Stefania Leone intavolerà con i presenti una discussione sui risultati del report di Giovani dentro, un progetto di ricerca che ha indagato la realtà e le prospettive della popolazione compresa tra i 18 e i 39 anni che vive o proviene dalle aree interne italiane, con lo scopo di comprendere ed approfondire le motivazioni che spingono i giovani ad abitare o lasciare questi territori, individuarne i bisogni e le opportunità in termini di vita economica e sociale. "L’invito è a partecipare a questo importante momento di confronto – dichiara la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – che permetterà, a partire da un lavoro del mondo accademico che parla di esperienze in atto di giovani che hanno deciso di restare a vivere nelle aree interne, di riflettere sulle loro esigenze affinché possano pensare ad un futuro sul territorio ".