Le note del Maestro. Musica di Puccini strumento di cura

Una selezione di brani tratti dalle maggiori opere di Giacomo Puccini, per un concerto evento dal titolo “La musica di Puccini come strumento di cura”. Uno spettacolo di musica e parole, con accesso libero fino ad esaurimento posti, anima domani alle ore 17 la mostra “La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini. Chi pose tanta forza nel tuo cuore?...” al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino a Lucca.

L’evento, organizzato dall’associazione Auser Viareggio, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, propone un nuovo modo di guardare alla lirica del maestro, mostrando come la musica di Puccini può sostenere psicologicamente e fisiologicamente il cammino dell’uomo e vede alla regia la psicologa Serenella Gragnani, con un gruppo di professionisti in scena: Alberto Paloscia (musicologo), Vladimir Reutov (tenore), Letizia Menchini (soprano) e Petr Yanchuk (pianista).

Il concerto rientra nel ricco calendario di eventi realizzati a corollario della mostra “La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini. Chi pose tanta forza nel tuo cuore?...”, in programma fino al 26 gennaio, organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo.

Fra i prossimi appuntamenti, in programma anche una visita guidata al Museo Casa Natale di Puccini e alla mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini, sabato alle 16,30 ed il concerto dal repertorio pucciniano a cura della Corale Giacomo Puccini di Torre del Lago, domenica 26 gennaio alle 17. La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini. Chi pose tanta forza nel tuo cuor?... a cura di Riccarda Bernacchi.

Orario di apertura della mostra: dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19, ingresso libero.