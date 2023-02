Le Mura? Il luogo top per correre

Il portale SportsShoes.com ha analizzato le recensioni pubblicate su TripAdvisor dai turisti di tutto il mondo e creato una classifica delle dieci migliori destinazioni in Italia dove correre. Lo avevamo annunciato venti giorni fa, ma ora i risultati di questa ricerca sono diventati “virali“. Perchè le nostre Mura di Lucca sono medaglia d’oro nella Top 10 nazionale grazie – si legge in alcune recensioni – “al fascino storico-artistico che le contraddistingue, alla impeccabile conservazione dell’intero percorso ed alla facilità di percorrenza che le rende accessibili a tutti”. Al secondo posto si posiziona il Parco di Monza, gioiello verde della Lombardia, e al terzo il Parco del Valentino, primo giardino pubblico d’Italia, a Torino.

Alla base della classifica c’è il giudizio insindacabile degli utenti: runner di tutto il mondo che dopo aver sperimentato in prima persona un itinerario hanno lasciato il loro parere sul portale di viaggio tra i più utilizzati e famosi al mondo. Un altro importante riconoscimento per il monumento simbolo della città e, quindi, un altro motivo di attrazione per i flussi turistici negli ultimi mesi hanno già fatto registrare un’importante crescita.