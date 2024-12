Le misure per il Piacenza. Divieto di vendita alcolici

Divieto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi allo stadio e negli esercizi commerciali del centro. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 182 per il giorno 15 dicembre, dalle 11 alle 18, in occasione della partita (fischio d’inizio alle 14,30) Tau calcio Altopascio-Piacenza, per il girone D della serie D.

Ai titolari delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti allo stadio comunale situato in via Rosselli, ma anche nelle zone limitrofe e nel centro cittadino, è fatto obbligo di divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande da asporto in contenitori rigidi che, in caso di turbative, possono essere utilizzati come corpi contundenti, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all’interno dell’esercizio o nelle aree esterne autorizzate (come ad esempio i cosiddetti dehors).

Inoltre, previsto il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume. La società Tau Calcio Altopascio comunica che, in occasione della partita non sarà possibile per i tifosi ospiti acquistare biglietti in loco. La società amaranto, per ragioni di ordine pubblico, ha infatti deciso di inviare 120 biglietti al Piacenza Calcio, che potrà gestirli in autonomia. Al momento dovrebbero essere un centinaio i supporter biancorossi emiliani. Il Piacenza è club blasonato, anche in serie A qualche lustro fa, adesso in declino. Era dato per favorito in avvio di questa stagione ma sta deludendo le attese e si trova in zona playout. I supporter arriveranno lo stesso.

Ma.Ste.