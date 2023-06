Le magnifiche quattro Torri e campanili aperti per centinaia di migliaia di visitatori ogni anno

Fino a ieri erano quattro le torri o comunque i campanili aperti al pubblico nel centro storico di Lucca. La torre delle Ore nella centralissima via Fillungo ha richiamato 24.176 visitatori nell’ultimo anno (primo giugno 2022 - 31 maggio 2023). E’ gestita per conto del Comune di Lucca dalla società Metro. E’ la torre più alta della città raggiungibile dopo aver salito 207 gradini della scala originaria in legno perfettamente conservata. All’interno si vede il meccanismo dell’orologio a carica manuale, uno dei più interessanti ancora funzionanti in Europa. Aperta al pubblico dal 21 marzo al 2 novembre di ogni anno. Il biglietto intero costa 6 euro, quello ridotto 4 è riservato a minori di 18 anni e maggiori di 65 anni.

La torre Guinigi è alta 44,25 metri ed ha in cima il caratteristico giardino pensile dove sono stati impiantati grossi lecci ormai secolari. Ha richiamato 221.956 visitatori nell’ultimo anno ed è gestita per conto del Comune di Lucca dalla società Metro. E’ raggiungibile dopo aver salito 230 gradini. Il panorama da quell’altezza è particolarmente suggestivo, oltre al centro storico, si vedono in lontananza le colline lucchesi. Resta aperta tutto l’anno ad esclusione del giorno di Natale. Il biglietto intero costa 6 euro, quello ridotto 4 euro è riservato a minori di 18 anni e maggiori di 65 anni.

Il campanile di San Martino è visitato ogni anno da 44.000 persone. Il biglietto intero costa 3 euro, ma molti sono i turisti che acquistano il pacchetto completo che comprende la chiesa cattedrale di San Martino, il suo campanile, la chiesa di San Giovani e Reparata con relativo campanile, battistero e area archeologica e il Museo della cattedrale, il biglietto intero in questo caso che costa 10 euro. La torre campanaria del XII secolo con i suoi 60 metri di altezza è la più alta della città e offre un bellissimo panorama di Lucca e del paesaggio che si estende tra i Monti Pisani e le Pizzorne.

Il campanile di San Giovanni. Il biglietto per la visita della Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata che comprende anche l’area archeologica, il battistero e il campanile di San Giovanni costa 4 euro. Generalmente chi fa il biglietto cumulativo preferisce salire sul più alto campanile di San Martino. In futuro sarà aperta una sesta torre, dopo il campanile di San Frediano aperto ieri, sarà il campanile di San Michele in Foro dove è previsto l’inizio dei lavori dal prossimo anno con finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio.

Sono anni che la Parrocchia del centro storico intende aprire al pubblico la torre campanaria di San Michele quando sarà restaurata. Ciò potrà portare importanti introiti per la stessa parrocchia del centro storico, al fine di sostenere anche i successivi restauri dell’intero complesso della chiesa.

Attualmente la chiesa di San Michele, a ingresso libero, registra circa 400.000 turisti l’anno. Come spiegarono già due anni fa l’arcivescovo Paolo Giulietti, il parroco del centro storico don Lucio Malanca e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini "la nuova chiesa di San Michele potrà trasmettere ai lucchesi e ai turisti i valori dell’arte, della fede e della cultura di cui è ricca la nostra città".

Paolo Mandoli