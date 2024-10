Le foto di Rastrelli in San Francesco a Lucca Comics & Games Il festival fotografico "Cortona On The Move" si espande oltre le mura di Cortona, coinvolgendo anche Parigi e Lucca con straordinarie mostre e nuove connessioni culturali. Mostre in corso fino al 3 novembre a Cortona, mentre a Lucca Comics & Games sarà esposto il progetto "They Don’t Look Like Me" di Niccolò Rastrelli.