Le fiabe ’rivisitate’ allo Scompiglio

Oggi alle ore 16.30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, si presenta “Trame su misura Vol.1“, produzione scenica “su misura” della Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, pensata per un pubblico di bambini e di famiglie. Di e con Renzo Boldrini (nella foto), disegni di Daria Palotti, disegni e animazioni dal vivo di Giovanna Massantuoni, audio e luci di Roberto Bonfanti. Utilizzando un originale stile scenico che unisce lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione e animazione di figure e oggetti, si evocano due storie ispirate alle favole “Il lupo e i sette capretti“ e “I tre porcellini“. Lo spettacolo fa parte del progetto teatrale “Trame su misura“, composto da differenti spettacoli incentrati su testi, editi e inediti, di Renzo Boldrini che riscrive in chiave contemporanea celebri fiabe. Per “Il lupo e i sette capretti, la fiaba, pur mantenendo la struttura portante della versione originale, viene ripensata in chiave ironica immaginando sette caprette, sorelle di particolare bellezza, fra le quali spicca Giulietta la capretta nera. Da questa differenza scaturiscono sorprese. Ne “I tre porcellini, pur mantenendo i fondamentali narrativi della traccia narrativa originale, si interviene sulla modalità della catarsi, su come arriva la sconfitta, inevitabile, del lupo.