Le fiabe per gli adulti. La parola a Manuela Chiaffi

Le fiabe per adulti, intese come potenti strumenti per conoscere in profondità se stessi, sarà il tema affrontato il 6 febbraio, alle ore 21, per i Giovedì al Museo, con Manuela Chiaffi su "La FilaFiabe e l’incontro divulgativo ed esperienziale". È possibile assistere all’incontro in presenza oppure online, prenotandosi al link: https://bit.ly/febbraiomuseo25.

Chiaffi, narratrice, pedagogista, ex insegnante di ruolo,si forma nel campo teatrale alla scuola di teatro "Galante Garrone" di Bologna. Le sue ultime produzioni sono "Artemide Zatti giocava a campana" e "San Francesco, cavaliere dell’amore". Le fiabe sono un patrimonio letterario antico che si tramanda oralmente e, guardando ai personaggi in senso lato, ritroviamo rappresentatimodelli di comportamento universalmente condivisi dagli uomini di ogni luogo e di ogni tempo.

Dino Magistrelli