“Le donne di maglia“ anche sul palco del Fai con l’opera “La gruccia“

Grande successo per l’ultimo lavoro delle “Donne di Maglia” portato in scena dall’Associazione Teatrale Guarnieri “La Gruccia“ In una cornice di rara bellezza come la Chiesa di Santa Caterina, nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla donna organizzate dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Lucca il Gruppo tutto al femminile, guidato dalla Operatrice Teatrale Miriam Iacopi ha coinvolto e emozionato il pubblico che si è lasciato trasportare nell’incontro di una insolita Alda Merini.

Le prossime rappresentazioni saranno venerdì 21 ore 21 nel Comune di Pescaglia “Casa delle Idee“ a Fiano poi domenica 23 marzo nella Chiesa di Santa Caterina per le Giornate di Primavera del Fai Lucca con replica, alle 16.30 e alle 17.45. Il Gruppo Donne di Maglia è formato da 11 donne di età compresa dai 25 ai 67 anni, insegnanti, educatrici, lavoratrici e studentesse. Il nome del Gruppo nasce dal senso del cerchio creato dalle donne quando la realtà dello stare insieme e lavorare a maglia rappresentava condivisione, comunicazione e costruzione.