“Le donne dell’Orlando Furioso“. Spettacolo speciale per l’8 marzo: "Lavoriamo da 3 anni al progetto"

Si sono concluse ieri a Castelnuovo le audizioni per lo spettacolo musicale "Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre. Le donne dell’Orlando Furioso" che andrà in scena in anteprima nazionale l’8 marzo, per la festa della donna, al teatro Alfieri. Giovani attori, tutti under 35, e cantanti, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte all’ultima delle sei sessioni per tre ruoli protagonisti di questo interessante progetto teatrale tratto ed ispirato alla riduzione del poema di Ludovico Ariosto fatta dallo scrittore Italo Calvino, con la Compagnia Terre Furiose, per la regia di Consuelo Barilari, a cura di Schegge di Mediterraneo Lo spettacolo musicale avrà durata di circa 1 ora e 40 minuti con 15 canzoni originali di Andrea Nicolini. I movimenti scenici saranno a cura della coreografa statunitense, proveniente dai palcoscenici di Broadway, JassiYanahmir, mentre Daniele Sulevich si occuperà dei costumi e Cri Eco delle scenografie. A introdurre lo spettacolo, come voce narrante, Paola Gassman che è stata interprete di molti personaggi femminili dell’Orlando Furioso per il teatro e il cinema di Luca Ronconi. Gli episodi sono stati preparati in laboratori allestiti al Villaggio Barilari al Passo dei Carpinelli, in Comune di Minucciano, su palchi e strutture realizzate nel bosco.

Alla conduzione, attori e registi come Roberto Alinghieri, Consuelo Barilari, Michela Innocenti, Andrea Nicolini e Blas Roca Rey. Protagonisti, 16 giovani attori diplomati nelle accademie di tutta Italia, selezionati su oltre 300 iscritti, anche per le loro doti canore, per le capacità espressive nella danza, nel movimento.

"L’intero progetto - spiega la regista Consuelo Barilari - ha preso vita nel 2021 per preparare le celebrazioni per Terre Furiose e in occasione del centenario di Italo Calvino. Ora stiamo completando lo spettacolo musicale che andrà in scena al Teatro Alfieri. Le prove effettuate e l’allestimento rappresentano la tappa finale di questo progetto di studio e spettacolarizzazione dell’opera ariostesca. La ricerca di Orlando e Bradamante è stata davvero impegnativa. La Compagnia teatrale è formata da 12 giovani attori e neo-diplomati provenienti dalle accademie di recitazioni di tutta Italia".

Dino Magistrelli