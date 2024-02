Le canzoni di Endrigo per “Animando“

I capolavori di Sergio Endrigo (nella foto) saranno i protagonisti del secondo concerto della “Rassegna della canzone d’autore”, il calendario musicale realizzato dal centro di promozione musicale Animando. Oggi alle 17.30, al Real Collegio, andrà in scena “Endrigo, il fuoriclasse. I capolavori di un grande cantautore”. Nicola Pecci sarà alla voce, accompagnato da Aldo Gentileschi al pianoforte, Alessandro Luchi al basso elettrico, Andrea Sciarra alla batteria e Valerio Mazzoni alla tromba. Il gruppo, in collaborazione con Claudia Endrigo, figlia di Sergio, presenterà anche un testo inedito dell’artista, “1982”, musicato da Nicola Pecci. I biglietti sono ancora disponibili: 10 euro (soci Animando); 15 euro (non soci). Online: 8 euro (soci Animando); 13 euro (non soci). Gli abbonamenti sono disponibili solo online per 4 spettacoli: 25 euro (soci Animando); 40 euro (non soci). È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.oooh.events o direttamente sul posto prima dell’inizio dello spettacolo. Prossimi appuntamenti: il 3 marzo alle 17.30 (Pinturicchio, sala della Musica e della Cultura), “Fabrizio De André, la Buona Novella e altre narrazioni”; il 10 marzo alle 17.30 (Pinturicchio, Sala della Musica e della Cultura), “Canzoni del Novecento nella tradizione napoletana”.