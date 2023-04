L’azalea torna a colorare il Borgo Mostra-mercato di fiori e piante E non mancano musica ed eventi

Ci siamo: ritorna la Biennale dell’Azalea, dopo tre anni di sosta forzata causa covid. L’appuntamento è a Borgo a Mozzano sabato 15 e domenica 16 aprile: il ricco programma è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa dal sindaco Patrizio Andreuccetti, dalla consigliera con delega agli eventi Simona Girelli e dal comandante della Polizia Municipale, Marco Martini, quale responsabile logistico e della sicurezza anche riguardo il traffico.

"La mostra-mercato dell’Azalea - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - mancava da tanto tempo per colpa della pandemia, ma oggi siamo felici di aver nuovamente portato in paese tanti eventi concentrati in un week-end. La mostra-mercato dell’Azalea è una delle espressioni più chiare dell’entusiasmo, della sinergia, della collaborazione tra enti, realtà, associazioni, soggetti, comitati, singoli cittadini e amministrazione. Ringrazio chiunque si sia impegnato per realizzare questo evento, che promuove e valorizza il nostro territorio".

Il programma. Si comincia sabato 15 aprile alle ore 10.30 con l’inaugurazione ufficiale della mostra-mercato. Durante il week-end in via Roma saranno allestiti gli stand dei floricoltori, con la possibilità di acquistare fiori e piante.

Non mancheranno altri eventi, come le mostre curate dalle associazioni locali, fra cui la mostra sulla "civiltà del castagno" – a cura dei Castanicoltori della Lucchesia – e la mostra fotografica dell’Unione dei Comuni presso la chiesa di San Rocco. Spazio anche alla creatività degli studenti dell’Istituto Comprensivo.

Un altro degli eventi importanti – novità assoluta – , l’apertura straordinaria della nuova ala archeologica del Museo della Memoria, dove sarà possibile ammirare in anteprima il nuovo allestimento che mette in mostra antichi reperti liguri-apuani, ritrovati negli anni Settanta tra Borgo a Mozzano e Pescaglia. Immancabile, poi, l’appuntamento anche con la degustazione di vini della Valle del Serchio "A Borgo si…sboccia" nel giardino del Circolo L’Unione con vari vignaioli della zona.

E ancora: musica per le vie del centro con la banda di Valdottavo e di Corsagna (in programma sabato 15 a partire dalle ore 15) e la Merciful Band (domenica 16 dalle ore 15) e anche animazioni per bambini. Possibilità inoltre di visitare l’Osservatorio di Monte Agliale il sabato per tutta la giornata fino alle 20. Sempre sabato 15, alle 21.25, si terrà il tradizionale torneo di Burraco tra i fiori organizzato dall’APS Burraco Bagni di Lucca nella sala delle feste (accreditamento dalle 20.45; per info: 340.8874542).

La mostra-mercato dell’Azalea è organizzata dal Comune di Borgo a Mozzano, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dell’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio.

L’ingresso è libero.

Marco Nicoli