Lavoro, Gaia Spa cerca ingegneri geometri e periti industriali edili

GAIA S.p.A. cerca ingegneri e geometriperiti industriali edili. Scadono entrambe alle ore 12 di mercoledì 16 agosto 2023 le due selezioni indette dal Gestore idrico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato di due profili professionali: “ingegnere addetto ai servizi di ingegneria eo dell’area tecnica” e geometra o perito industriale edile addetto ai servizi tecnici. Le assunzioni in questi settori porteranno avanti i progetti innovativi previsti per migliorare tutti i servizi offerti e per potenziare, in ottica sempre più digitale e performante, le attività di ricerca, analisi e sviluppo su impianti e reti. I due bandi integrali sono pubblicati nella sezione del sito web www.gaia-spa.it, nella sezione “Lavora con noi - Selezioni dipendenti”.