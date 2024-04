Lavori pubblici, boom di interventi. Scuole, strade e piazze: le novità

Scuole, piazze, manutenzioni strade e molto altro. Boom di lavori pubblici per il Comune di Altopascio. Lo rende noto l’assessore Francesco Mastromei il quale illustra la fotografia attuale delle opere in corso o in fase di avvio: "Abbiamo completato la demolizione della casa confiscata a Spianate e siamo finalmente pronti per restituirla alla comunità. Procedono gli interventi per le scuole di Badia e Marginone. La costruzione della nuova isola ecologica del Cerro è stata completamente finalizzata. I tecnici Ascit e i nostri collaboratori dell’ufficio lavori pubblici, insieme ad Enel, stanno procedendo all’installazione della cabina elettrica per mettere in funzione l’impianto. Abbiamo concluso la progettazione per il rifacimento completo di piazza San Michele a Spianate e l’abbiamo inviata alla Sovrintendenza. Appena otteniamo il parere favorevole, avvieremo la gara d’appalto. Lo start del cantiere è previsto per settembre 2024". "Stiamo lavorando – prosegue Mastromei - sul progetto esecutivo per la ristrutturazione di Porta dei Vettori, con l’obiettivo di metterlo a gara entro la fine del 2024 e realizzare gli interventi nel 2025. Nei prossimi mesi procederemo alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti nel centro storico e nel parco Aldo Moro, con dispositivi più efficienti e a basso consumo. Abbiamo già selezionato i nuovi apparecchi. Continuiamo il lavoro avviato nel 2020 con fondi europei per migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e degli impianti sportivi. Attualmente, i tecnici stanno sostituendo le vecchie armature alogene con nuove luci a LED presso l’impianto sportivo di Badia Pozzeveri. Abbiamo concluso la gara per l’affidamento della direzione lavori per la costruzione della nuova scuola media di Altopascio".

"Nei primi giorni di maggio inizieranno le operazioni di scavo delle fondamenta. Quasi 7 milioni di euro l’onere finanziario, completamente coperto però con fondi europei. Si tratta dell’appalto più grande nella storia del Comune di Altopascio. Nel prossimo consiglio comunale – chiosa Mastromei, - metteremo a disposizione ulteriori risorse per completare il progetto del parco delle mura urbane con la ristrutturazione del Silos dei Granai ed effettuare nuove asfaltature, tra cui parte di via Catalani a Badia Pozzeveri, via del Marginone, via Fermi".

Massimo Stefanini