Lavori all'acquedotto a Vico Pancellorum: "Criticità non risolte"

Lavori di Gaia sull’acquedotto: presentata da FDI un’interrogazione regionale. Nel proseguo dell’attività di monitoraggio il consigliere Annamaria Frigo, riguardo i lavori di GAIA all’acquedotto del territorio di Vico Pancellorum, nel comune di Bagni di Lucca, annuncia un’interpellanza del gruppo regionale. Un progetto criticato sotto molteplici aspetti, che ha previsto per la frazione oltre 3 chilometri di nuova condotta. Lo scorso sabato in paese si è svolto un incontro con il presidente e il vice presidente Sonia Boldrini e Maurizio Lucchesi e altri abitanti della frazione,cui ha partecipato la consigliera comunale Annamaria Frigo. "L’Interrogazione è stata presentata – spiega la Frigo - dopo l’intimazione del Genio Civile a Gaia, che ha portato alla messa in posa di un contatore per verificare che non venga emunto più di quanto in concessione 2,15 litri al secondo e la comunicazione dell’USL al Comune di Bagni di Lucca e a GAIA SPA a ripristinare le criticità su tutta la condotta e la richiesta di mettere in atto un’indagine idrogeologica al fine di chiarire la possibile interferenza tra acque superficiali e acque della sorgente. L’Asl, nel dettaglio, ha riscontrato diverse problematiche presenti nell’impianto di Vico Pancellorum".

"Ad oggi nessun ente interessato - conclude la consigliera di FDI - ha dimostrato interesse a risolvere quanto richiesto dall’Usl, pertanto abbiamo ritenuto che fosse necessaria un’Interrogazione in Regione, per la quale ringrazio il consigliere Vittorio Fantozzi. Un atto dovuto che fa seguito ad una mia interpellanza comunale."

