Lavori alla rotonda. Chiusa al traffico per sette giorni

Gli ultimi interventi, prima della fine dell’opera tanto attesa. Si avvicina ad ampie falcate la fine del cantiere sulla doppia rotonda alla Madonnina di Lunata, ma ci sarà da stringere i denti ancora per poco. Sì, perché ci saranno interventi di "limatura", come vengono definiti a livello tecnico, per ampliare il raggio di curvatura. Proprio per questo, da oggi a martedì 14 gennaio, la rotatoria sarà chiusa al transito in direzione Lucca-Pescia per consentire il completamento delle aiuole spartitraffico centrali. Dal Comune informano che "il traffico veicolare sarà deviato sulla via della Madonnina con reimmissione sulla SR 435 in corrispondenza della rotatoria del Casalino, per le auto. I mezzi pesanti invece potranno reimmettersi sulla SR 435 tramite via Domenico Chelini e via Antonio Rossi"