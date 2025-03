Lavori alla rete idrica. Geal toglie l’acqua a quasi mezza città. Arrivano le autobotti

Interruzione idrica nei prossimi giorni in città: lo comunica Geal che, in una nota, sottolinea come ”per lavori sull’adduzione idrica principale, dalle ore 14 del 5 marzo fino alle ore 7 del 6 marzo sarà sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione, nelle zone di Lucca Centro, Sant’Anna, Nave, San Donato e San Concordio; per un totale di 43.454 abitanti presunti interessati. Al ripristino della fornitura idrica potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati a scomparire in breve tempo. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere l’acqua per eliminare il temporaneo inconveniente.

Per ridurre al minimo i disagi e permettere una ripresa del servizio più rapida ed efficiente – spiega ancora Geal – si invitano tutti i cittadini ad un uso responsabile dell’acqua durante la chiusura idrica, evitando l’utilizzo di elettrodomestici ad alto consumo idrico (come lavatrici e lavastoviglie), di limitare l’irrigazione di giardini e terrazzi e di ridurre i tempi di utilizzo dell’acqua per l’igiene personale. Inoltre, prima del periodo di sospensione del servizio, sarà utile raccogliere una riserva d’acqua per le esigenze essenziali. Laddove si verificassero cali di pressione, si consiglia in ogni caso di limitare i consumi per contribuire a mantenere stabile il funzionamento della rete ed a contenere il disservizio durante il periodo dei lavori.

Vista la necessità di chiudere l’adduzione principale a servizio del centro storico e della prima periferia sud- ovest, al fine di minimizzare il disservizio, i tecnici Geal, sulla base del funzionamento della rete, eseguiranno manovre preventive per limitare il più possibile la mancanza totale della fornitura idrica, sfruttando al massimo i pozzi sussidiari presenti sul territorio. L’interruzione idrica non interesserà la casetta dell’acqua presso Piazza Curtatone e le fontane pubbliche del Centro Storico servite dall’acquedotto del Nottolini, che resteranno a disposizione della cittadinanza.

Geal provvederà inoltre a posizionare tre autobotti dalla quali sarà possibile prelevare acqua potabile con propri contenitori per tutta la durata dell’intervento. Le aree temporanee ove saranno posizionate autobotti sono: Piazzale Aldo Moro - località S. Concordio, Via Don Minzoni presso la scuola media Del Prete e Viale Gaetano Luporini di fronte alla motorizzazione - località S. Anna.

"L’intervento – conclude l’azienda – rappresenta l’ultima chiusura programmata nell’ambito di un’opera strategica Pnrr per garantire la sicurezza del servizio idrico per il centro storico e la prima periferia del Comune di Lucca. Le attività previste risultano essere particolarmente complesse a causa della presenza di numerosi sottoservizi e dell’impossibilità tecnica di utilizzare by-pass o captazioni alternative per garantire la continuità del servizio. A seguito della chiusura idrica, si attiveranno immediatamente le attività di demolizione da parte dell’impresa incaricata per creare lo spazio necessario al posizionamento dell’ultimo tratto di tubazione in acciaio per il collegamento finale dei tratti di tubazione precedentemente posate. Con questa lavorazione sarà completata ed entrerà in servizio la nuova infrastruttura progettata per garantire maggiore durata e prestazioni ottimali nel tempo. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione, certi che l’impegno di oggi porterà benefici duraturi alla rete idrica della città di Lucca".