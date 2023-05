L’auto del conte Carli in trasferta a Monaco

Il veicolo elettrico, ideato e realizzato dal conte Carli alla fine dell’800 a Castelnuovo e poi ricostruito sul modello originale, una ventina di anni fa, dagli studenti dell’Ipsia e dell’Iti di Castelnuovo con i loro docenti, è stato protagonista applaudito e ammirato a "Ever Monaco", la mostra internazionale, giunta alla 18.ma edizione, che si tiene nel Principato monegasco, arricchita ogni anno da un evento congressuale che mette in mostra le ultime tecnologie per le energie rinnovabili con un focus sul design dei veicoli. A fare da supporto all’Associazione Antiche Ruote –Scuderia Conte Carli, che da anni promuove l’utilizzo della mobilità elettrica, c’era il Lions Club Garfagnana. Grande il successo ottenuto dal veicolo elettrico del Conte Carli sul quale è voluto salire anche il principe Alberto II di Monaco, accompagnato e guidato dai presidenti del Lions Club Garfagnana Maurizio Lunardi e del Lions Club di Ventimiglia Liria Aprosio Mazzon, la cui mamma è originaria di Castiglione di Garfagnana. Tra i visitatori anche l’ambasciatore italiano, Giulio Alaimo.

"Sono stati cinque giorni intensi – racconta Maurizio Donati – ma ricchi di soddisfazione per la nostra associazione e per chi ha a cuore la valorizzazione e utilizzo dell’energia elettrica nel settore automobilistico. Non ci aspettavamo tanta accoglienza e interesse per il veicolo storico del Conte Carli. Il principe Alberto ci ha chiesto se poteva salire e peccato che eravamo in un padiglione, altrimenti, li avrei fatto fare un giro sul veicolo".

Dino Magistrelli