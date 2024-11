L’assessore Santini “Fiction in prima serata. Lucca interpreta se stessa“

Ciak, si gira. Al via le riprese della serie tv "L’altro ispettore", tratta dai romanzi di Pasquale Sgò sul tema della morti bianche, ambientata a Lucca e che affronta il tema del lavoro e della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore.

Si tratta di una importante co-produzione Rai Fiction-Anele realizzata con il contributo della Regione Toscana, il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission che verrà trasmessa nel 2025 su Rai 1 in prima serata.

Dunque, nemmeno il tempo di smontare le strutture di Lucca Comics e la città torna ancora una volta protagonista: erano oltre 30 anni che non si registrava una produzione di questo livello con la Rai, a riprova di un ormai evidente ripresa di interesse per Lucca da parte del mondo del cinema e della tv.

I dettagli della logistica e delle modifiche che interesseranno la città sono stati illustrati ieri mattina in conferenza stampa dall’assessore al Turismo Remo Santini, accompagnato da Laura Goracci e Nicola Nucci dell’Ufficio Turismo davanti alla Pasticceria Pinelli di via Beccheria, una scelta non casuale visto che da qui partiranno le riprese che dureranno circa sei settimane, sino quasi a Natale, e cominceranno proprio dopo presero il via quelle del film con Dustin Hofman.

Previste riprese in tanti luoghi simbolo del centro, ma anche all’esterno di esso: davvero l’ennesimo spot per una città che ormai è nell’immaginario collettivo non solo italiano ma mondiale come i recenti dati sull’affluenza turistica hanno confermato.

Per il momento, al di là delle indiscrezioni sul cast e sulla regia, nessuna comunicazione ufficiale: sarà la stessa produzione a spiegare trama e protagonisti nella prossima settimana.

"Mi piace sottolineare – ha ricordato Santini – che Lucca torna a ospitare una fiction in prima serata Rai 1 dopo 30 anni e che la città interpreterà se stessa, ovvero la trama degli episodi si svolgeranno facendo capire che siamo a Lucca e gli stessi protagonisti la nomineranno più volte. Il set toccherà alcuni dei luoghi più iconici della città: è una occasione importante per la promozione di Lucca e ci stiamo muovendo per garantire il minor impatto per i cittadini e per non intralciare i lavori di allestimento di Lucca Magico Natale, a partire dalle luci la cui accensione non subirà ritardi e sarà il 23 novembre. E’ un periodo delicato ma abbiamo fatto tutto li possibile per far coesistere le varie esigenze logistiche".

Per Santini, Lucca sempre più protagonista del mondo del cinema e della tv è un risultato frutto di un lavoro di squadra. "Lucca è conosciuta e sta venendo riscoperta – ha aggiunto – ma credo che sia da sottolineare anche il lavoro degli uffici che si stanno muovendo al meglio per mettere a loro agio le produzioni, il cui rapporto è sancito da una convenzione. E questo, per chi deve venire e programmare, è un dettaglio che può fare la differenza con altre realtà. Sono in tanti che ci chiedono di poter girare dalle nostre parti, alcune le abbiamo scartate ma molte le portiamo avanti. A breve annunceremo altre collaborazioni".

Fabrizio Vincenti