L’Asl risponde a Fantozzi “Nessuna lista chiusa per interventi cataratta“

In merito alla richiesta di informazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi sugli interventi di cataratta nell’ambito di Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che “non ci sono liste chiuse e che c’è un’offerta residua di prestazioni per il mese di dicembre 2024 a Lucca e già per il mese di novembre 2024 a Barga.

Si attende poi la nomina del nuovo responsabile della struttura di Oculistica, dopo il pensionamento del dottor Fausto Trivella, per riorganizzarci“.