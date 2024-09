L’Asd Serchio Spinning fa tris. E’ di nuovo campione regionale

"Il nostro presidente Simone Marchetti si è appena laureato Campione Regionale 2024, con una prima prova impeccabile, Primo Assoluto. Il suo successo è stato possibile grazie anche alle prestazioni degli altri ragazzi della squadra, che hanno fatto tre primi di settore, mettendo fuori dai giochi i diretti avversari. La Serchio Spinning si ripete e siamo a tre".

Queste le parole entusiastiche che descrivono l’ultima avventura della "ASD Serchio Spinning", squadra sportiva che racchiude gli appassionati di pesca della Valle del Serchio, che domenica, sulle sponde del fiume Tevere, a Sansepolcro, ha centrato per la terza volta consecutiva la vittoria. Lo straordinario risultato è stato ottenuto nella seconda e ultima prova del Campionato Regionale Toscano di Spinning da riva in torrente.

In questa fase finale, sono state quattro le Società che si sono contese il titolo di Campione Regionale 2024, sia come squadre sia come società e 24 i concorrenti che hanno lottato per il titolo individuale. La classifica conclusiva ha decretato, per il terzo anno consecutivo, come società Campione Regionale Toscana la ASD Serchio Spinning, con sede a Fornaci di Barga. Seconda la ASD Arezzo Pesca e terza la ADPS Palleronese di Massa. Nella classifica a squadre, al primo posto si piazza la Squadra A della ASD Serchio Spinning, composta da Simone Marchetti, Mirko Poli, Nicola Giani e Lorenzo Pasquini, mentre il titolo individuale di Campione Regionale Toscano 2024 va al presidente della Serchio Spinning, Simone Marchetti, argento per Jacopo Bigi della ASD Arezzo Pesca e bronzo per Nicola Giani, giovanissimo componente ancora della ASD Serchio Spinning.

"Un ringraziamento va alle società promotrici e al comitato regionale FIPSAS per l’organizzazione di entrambe le prove - commenta Simone Marchetti - , come a tutti i membri della nostra società, per aver messo impegno e costanza in tutti gli appuntamenti della stagione e, soprattutto, per non aver mai mollato, anche in questa impresa del regionale torrente. Una super rimonta avvenuta grazie all’aiuto di tutti i ragazzi che hanno fatto l’impossibile per farci vincere, senza di loro non ci saremmo riusciti. Un elogio particolare, poi - conclude il presidente - , ci tengo a esprimere ai due atleti Alessio Giovannini e Lorenzo Pasquini, che in questa stagione sono arrivati a disputare le prove di qualificazione per l’accesso al Club Azzurro, la selettiva che sceglie i membri della Nazionale per i Campionati del Mondo".

Fio. Co.