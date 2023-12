Lasciano il mare per aprire un bistrot

Una luce sta per accendersi nuovamente nel piccolo borgo montano di Vergemoli, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, grazie a due giovani dalla grande passione per la natura e l’ambiente, predisposizione per accoglienza e spiccato spirito imprenditoriale. Loro sono Carolina Tagliaferri di 24 anni e Gabriele Pistolesi di 27 anni, che questa mattina alle 7,30 sono già pronti ad aprire le porte del loro locale "Vivi Verde Bistrot" a Palazzo Roni di Vergemoli. Menù rigorosamente da scoprire con un’anteprima molto accattivante: il venerdì al Vivi Verde Bistrot si serviranno anche piatti a base di pesce fresco, in onore della provenienza "marina" dei neo gestori.

Carolina e Gabriele arrivano, infatti, da Livorno e amano molto la montagna, tanto che, dopo avere passato delle estati nel borgo di Vergemoli dove risiede un’amica comune della coppia, hanno deciso di Iniziare proprio qui la loro avventura imprenditoriale. "Siamo pronti a partire, belli carichi e ricevere le prime prenotazioni è stata una bella emozione - racconta Gabriele che con Carolina si occuperà della cucina, ma soprattutto dell’accoglienza e del servizio -. Ci siamo subito innamorati del posto e piano piano è cresciuta la voglia, poi diventa volontà, di cominciare a rendere concreto un nostro sogno. Apriremo presto la mattina per la colazione, poi serviremo il pranzo e nei fine settimana ci saranno cene gustose e dopo cena allegri e conviviali, stile pub. La nostra è una formula di accoglienza che miscela tradizione e modernità, pietanze semplici e piatti gourmet, porzioni abbondanti e prezzi abbordabili.Questo è soltanto l’inizio, il nostro".

Oggi l’inaugurazione ufficiale.

Fiorella Corti