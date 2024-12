L’arte di Rigali e Paparo ora incontra Puccini. Mostra e catalogo

Mentre al Palazzo delle Esposizioni (in p.za San Martino 7) prosegue la mostra “La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini. Chi pose tanta forza nel tuo cuore?...”, domenica alle 17.30, nella sede della galleria d’arte Olio su Tavola, in via del Battistero n 38 si presenta il catalogo ufficiale della mostra, edito da Maria Pacini Fazzi. La mostra, organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo, è a cura di Riccarda Bernacchi è l’ultimo degli appuntamenti espositivi delle fondazioni, che viene a coronare un anno di eventi che la città ha dedicato al centenario della scomparsa del maestro Giacomo Puccini. Il titolo della mostra è tratto dal dialogo tra Turandot e Liù; l’esposizione, attraverso un corpus di 55 opere tra oli su tela o su tavola e tecniche miste, libretti d’opera e bozzetti, racconta il segno che Giacomo Puccini ha lasciato sui due artisti, Sandra Rigali e Luca Paparo.