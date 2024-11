L’arcivescovo Giulietti scrive ai giovani “Aiutate i vostri coetanei di Valencia“

L’arcivescovo Paolo Giulietti ha scritto un’emozionante lettera ai giovani che hanno preso parte alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona nel 2023. “Carissimi ragazzi – così Giuletti –, avrete potuto vedere in questi giorni quanto è accaduto nella città di Valencia dove siamo stati ospitati nel nostro viaggio verso Lisbona. La zona della Parrocchia di Santiago Apostol, dove abbiamo dormito, il centro storico che abbiamo visitato non hanno subito danni ma una vasta area della periferia sud è stata quasi distrutta dalla furia delle acque, con centinaia di morti e tanti dispersi. Ho scritto al parroco e all’Arcivescovo per manifestare la nostra vicinanza e anche per offrire ospitalità in occasione del Giubileo dei giovani. Credo però che sarebbe molto bello partecipare alla raccolta fondi che è stata attivata per chi ha perduto casa, il posto di lavoro, la scuola. Vi propongo che in occasione della Gmg diocesana che ci vedrà riuniti il 23 novembre al Real Collegio di Lucca ognuno di voi porti un piccolo contributo in denaro, frutto di qualche rinuncia, per poter inviare il vostro aiuto a questi amici che sono stati generosi con voi. Vi saluto con amicizia e vi benedico con il cuore“.