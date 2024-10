L’arcivescovo alla scuola Santa Dorotea. Saluto nella nuova sede agli ex Artigianelli

L’arcivescovo Paolo Giulietti giovedì si è recato in visita pastorale alla Scuola Santa Dorotea di Lucca, gestita dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere. L’istituto si è da poco spostato nella nuova sede cittadina in via dell’Angelo Custode 26. L’ex sede degli Artigianelli, di proprietà della Curia Arcivescovile, è stata ristrutturata proprio per accogliere sia la Scuola dell’Infanzia che la Scuola Primaria Paritaria, entrambe gestite ormai da quasi 20 anni dall’Ente Giovanni Paolo II Coop. Soc. Inoltre, è in programma la ristrutturazione del lotto della Ex Tipografia che ospiterà un Servizio 0-6 ed una palestra. La visita si è svolta nella mattinata con un giro dei locali dell’istituto e con un saluto a tutti gli alunni e al personale della scuola. Sua Eccellenza ha riunito i bambini e le bambine nel grande cortile i quali, tenendosi per mano, hanno condiviso un momento di preghiera e di ringraziamento per il bellissimo dono ricevuto. La Scuola sarà presente alla manifestazione “LuccaOrientando 2024” al Real Collegio, in programma dal 15 al 17 novembre: nell’occasione sarà possibile conoscere l’offerta formativa, il personale e anche alcune famiglie frequentanti la Scuola Santa Dorotea.