L’appello di Montefegatesi: "Recuperiamo l’ex scuola. Serve un centro museale"

La Comunità di Montefegatesi, riunitasi in assemblea pubblica, ha chiesto all’ Amministrazione del Comune di Bagni di Lucca di rispondere all’avviso pubblico della Regione Toscana per l’assegnazione di un contributo finanziario per interventi di "rigenerazione urbana" (destinati con Delibera di Giunta Regionale 240), da utilizzare per il ripristino della vecchia scuola comunale di Montefegatesi.

Il contributo regionale è pari all’80% delle spese ammissibili, con la restante parte a carico dei Comuni beneficiari, individuati fra i Comuni della "toscana diffusa" (L.R. n°11/2025). Il Comune di Bagni di Lucca è quindi fra i beneficiari dell’Avviso. Spiegano i cittadini: "Le ragioni per le quali la scuola di Montefegatesi è meritoria di un intervento di riqualificazione sono molteplici. Il paese negli anni è diventato un centro di attrazione sia escursionistica sportiva sia culturale, per il suo territorio incontaminato e per la sua storia. Grazie a Montefegatesi, una rete importante di sentieristica, percorsi ciclabili ed escursionistici, attività culturali, rassegne musicali e ricreative caratterizzano negli anni recenti la rinnovata attenzione per la Montagna".

"Il paese – aggiungono – è tornato luogo di turismo stanziale, crescono gli investimenti immobiliari per nuovi insediamenti; il paese, inoltre, è ancora al centro di un rapporto strettissimo con i suoi emigrati all’estero e con i paesani che sono residenti in altre parti della Regione e d’Italia".

La vitalità di Montefegatesi, la frazione più alta del comune di Bagni di Lucca, è testimoniata anche dalle diverse associazioni culturali e ricreative che vi operano, mentre molti paesani sono membri attivi di associazioni di volontariato e assistenza, di associazioni sportive e culturali impegnate nella valorizzazione della montagna e delle sue tradizioni.

In ragione di tutto ciò, la Comunità di Montefegatesi propone al Comune di predisporre un progetto di ristrutturazione e riqualificazione della ex scuola elementare di Montefegatesi per creare spazi e attività finalizzati alla valorizzazione del suo territorio di Montagna, compreso, come centro di riferimento, un Museo diffuso della montagna di Bagni di Lucca, finalizzato alla valorizzazione della storia delle arti e mestieri, del patrimonio storico, produttivo e culturale dell’intero territorio.

Marco Nicoli