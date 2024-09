"L’amministrazione restituisca sicurezza e decoro alla città"

"Chi amministra ha il dovere di prendersi cura degli spazi pubblici e di garantire alla cittadinanza, residenti e visitatori, la possibilità di usufruirne in sicurezza. È una questione di rispetto e di responsabilità verso tutta la comunità lucchese": lo afferma in una nota Lucca è un Grande Noi che in consiglio comunale è rappresentata da Ilaria Vietina (nella foto), già assessore. Secondo l’associazione, il degrado fuori e dentro le Mura è ogni giorno maggiore e per questo chiede di incrementare immediatamente i fondi comunali affinché la Polizia municipale possa estendere i controlli sul territorio. "Ormai – si legge nella nota – non si contano le lamentele e le grida d’allarme da parte della cittadinanza: risse, schiamazzi, mancanza di pulizia e decoro. Sono solo alcuni esempi che si sommano alle quotidiane preoccupazioni dei lucchesi. La cittadinanza pretende che le promesse fatte due anni fa vengano mantenute. E invece siamo al punto che la destra che governa la città annuncia sui giornali una campagna di ascolto dei cittadini e dei commercianti per raccogliere le segnalazioni. Siamo ancora a questo? I lucchesi non sono ingenui". Per Lucca è un Grande Noi, è urgente inoltre mettere in pratica soluzioni concrete per gestire il disagio sociale, garantendo al contempo il decoro e la sicurezza di questi luoghi pubblici.

"L’amministrazione comunale – prosegue la nota - deve intervenire per restituire all’intera città di Lucca decoro e sicurezza realizzando le migliorie necessarie e non più rimandabili. Ci auguriamo che il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza richiesto dal sindaco Pardini, annunciato ad agosto ma non ancora calendarizzato, non si riduca a un solo elenco delle numerose problematiche odierne ma sia l’occasione per ascoltare quali strumenti e soluzioni di intervento prevede la giunta comunale".