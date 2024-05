L’amministrazione invita le associazioni a proporre iniziative

Il Comune di Altopascio ha emesso un avviso pubblico con l’invito alle associazioni di proporre iniziative per il Luglio altopascese 2024, comprese tra il 20 giugno e il 15 agosto. Il Municipio del Tau, per contemperare il duplice interesse di promuovere e valorizzare gli spazi pubblici e le tradizioni locali e sostenere il territorio e la sua offerta commerciale, turistica, culturale e sociale, apre la programmazione del proprio calendario di eventi anche alle associazioni locali. Possono partecipare: Enti del terzo settore, regolarmente iscritti al Registro Unico; società sportive dilettantistiche iscritte al Registro apposito; associazioni non lucrative dotate di atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate. I proponenti potranno presentarsi singolarmente o in qualità di capofila di un gruppo di partenariato. Tutto spiegato nella determinazione numero 206 del 28 aprile.

M.S.