L’Aml sfodera il “Trio“. Gran finale di stagione

Uno è stato acclamato dalla critica come “clarinettista formidabile”, lodato per “il suo timbro sontuoso, la costante maestria e passione, lo smagliante virtuosismo”. L’altra è la violoncellista vincitrice dello “Young Artist of the Year” 2019 agli International Classical Music Awards (ICMA). Il terzo è (già) un pluripremiato e sempre più ricercato pianista ed esperto musicista da camera. Sono Tommaso Lonquich, Erica Piccotti e Simone Rugani i tre talentuosi musicisti che sabato, alle 17.30 all’Auditorium del “Boccherini”, chiuderanno la Stagione dei concerti 2024 dell’Associazione Musicale Lucchese. Lonquich è solista nell’Ensemble MidtVest, innovativo gruppo da camera basato in Danimarca, e membro della prestigiosa Chamber Music Society of Lincoln Center a New York. È regolarmente invitato nelle sale più importanti sale dei quattro continenti, oltre a essere anche un apprezzatissimo divulgatore. Picotti si è imposta all’attenzione nazionale debuttando all’età di 13 anni per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia prima ancora che con l’affermazione agli ICMA. Da allora è stata ospite in festival prestigiosi e nei teatri più importanti. Rugani si esibisce con strumentisti di fama e per molti importanti festival sia in Italia che all’estero, oltre a formare da 10 anni con il violinista Daniele Sabatini un poliedrico duo vincitore di numerosi premi.

Il programma del concerto è tutto dedicato alla musica di Johannes Brahms. In apertura la Sonata n. 2 in mi bemolle maggiore per clarinetto e pianoforte, op. 120 n. 2, nata dalla frequentazione del clarinettista Richard Mühlfeld: il compositore tedesco fu talmente impressionato dalle sue doti di virtuoso e interprete da tornare sulla sua decisione di smettere di comporre, nata in un periodo particolarmente buio della sua vita. A seguire, la Sonata in mi minore per violoncello e pianoforte, op. 38, composta nel 1865 durante le consuete vacanze a Lichtenthal, vicino alla fedele amica e consigliera Clara Schumann. In chiusura, il Trio in la maggiore, per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114, come la Sonata n. 2, anche questa ispirata a Brahms dal virtuoso Mühlfeld.

Il biglietto costa 12 euro (intero); il ridotto 8 (riservato ai soci AML, agli enti convenzionati e ai gruppi di almeno 5 persone); i ragazzi under 14 entrano con 2 euro. Da quest’anno i biglietti sono acquistabili anche online sulla piattaforma Vivaticket. La biglietteria sarà allestita anche al Conservatorio “Boccherini” e aprirà un’ora prima di ogni concerto.