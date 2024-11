“L’altro ispettore“ in città. Primi ciak in via Beccheria

Come annunciato sono partiti i primi ciak della serie tv “L’altro ispettore”, ambientata a Lucca, che affronta il tema del

lavoro e della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore. Una importante co-produzione Rai Fiction-Anele realizzata con il contributo della Regione Toscana, il

sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione

Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. Ieri la troupe era al lavoro in via Beccheria che è stata temporaneamente interdetta al transito pedonale. I protagonisti sono gli attori Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi. Oggi ancora riprese in via Beccheria ma anche in Piazza Sant’Alessandro e in via Burlamacchi.