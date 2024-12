“L’altro ispettore“. Ciak per Daniele Guidi

C’è anche l’attore capannorese Daniele Guidi nella ficton ambientata a Lucca "L’altro ispettore". Reduce dallo sceneggiato su Oriana Fallaci, è impegnato nelle riprese con questo nuovo lavoro dove ha una piccola parte.

Ha girato a Roma e in questa settimana il ciak verrà battuto tra Carrara e Lucca. Un piccolo ruolo per Guidi che però ormai è sempre richiesto nell’ambiente. Ha partecipato a "Miracolo a Sant’Anna" di Spike Lee e alla fiction "L’onore e il rispetto", con apparizioni anche alla serie conosciutissima "Delitti del bar Lume" con Filippo Timi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, ma anche nel film "Il caso Collini". Anche se in apparizioni e interpretazioni di minore impatto rispetto ai protagonisti principali, Guidi si è ritagliato ormai un suo spazio nel mondo del cinema e delle fiction.

"L’altro ispettore" affronta il tema della sicurezza sul lavoro. Una coproduzione Rai Fiction- Anele per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa e Paola Randi e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò. Interpretata da Alessio Vassallo con Cesare Bocci e Francesca Inaudi, la serie – sei puntate da 50 minuti, – porta al centro della narrazione il lavoro e la cultura della sicurezza tramite le vicende private e professionali di un ispettore del lavoro.

Ambientata a Lucca e non solo, la serie tv vede protagonista un ispettore del lavoro appena rientrato a Lucca, sua città natale. Per Guidi comunque una bella soddisfazione, perché far parte di produzioni così importanti è senza dubbio positivo e di notevole prestigio.

Ma.Ste.