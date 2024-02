L’allegra e colorata invasione: "In città oltre 25mila persone"

Pienone ieri sulle Mura urbane e poi nelle piazze del centro per l’iniziativa carnevalesca che ha visto sfilare centinaia di figuranti del Carnevale di Viareggio in un’apoteosi di colori e allegria.

"Oltre 25mila persone – è il bilancio dell’amministrazione comunale di Lucca – si sono radunate in centro storico e sulle Mura per l’evento clou di “Lucca in Maschera“, con la sfilata del Carnevale di Viareggio tra le suggestive location della città. Fin dalle prime ore del pomeriggio la città è stata pervasa dall’atmosfera di leggerezza e divertimento tipica del Carnevale e di un vero e proprio bagno di folla, che ha seguito la sfilata, guidata dalla madrina di questa edizione Chiara Squaglia, in tutto il suo percorso".

"Le presenze registrate – prosegue il Comune – sono superiori perfino a quelle dello scorso anno, quando già fu raggiunto un risultato da considerarsi strabiliante per l’edizione zero di una manifestazione". "La prima edizione di Lucca in maschera è stata una scommessa, la seconda - oggi, con un’altra grande sfilata sulle Mura, è una conferma - dichiara il sindaco Mario Pardini - . Una giornata splendida, figlia della sinergia tra istituzioni e realtà di eccellenza del nostro territorio. La nostra città merita proprio questo: idee ambiziose, all’altezza della storia e della bellezza che Lucca rappresenta nel mondo".

"Meravigliosa ancora una volta la risposta della città - commenta l’assessore Remo Santini -. Lucca dimostra di credere nelle idee ambiziose, nelle sinergie e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio. Confermare e superare i già strabilianti risultati dello scorso anno non era scontato e questa è la miglior risposta, qualora ce ne fosse bisogno, alle isolate e sterili polemiche a cui abbiamo assistito in questi giorni. Oggi è veramente una giornata indimenticabile".