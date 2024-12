Lago di Sibolla: acquisiti nuovi terreni

Si amplia la Riserva Naturale del Lago di Sibolla: il Comune di Altopascio ha acquisito nuovi terreni, che passeranno da proprietà privata a pubblica, grazie ad un atto firmato nei giorni scorsi. I fondi utilizzati sono quelli del progetto "Sibolla di tutti", per il valore complessivo di quasi 115mila euro, di cui 50mila euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nell’ambito del bando "Ambiente bene comune", e oltre 60mila euro sono stati a carico del Comune.

"Continuiamo a investire nella Riserva naturale del Sibolla con l’acquisizione di alcune aree del sito protetto - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio - , il Comune amplia le sue proprietà. E lo facciamo grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che crede in questa realtà: oggi con questo contributo, l’anno passato con i fondi per ristrutturare il Centro visite. Per noi è un sito fortemente identitario del nostro paese e importante, su cui investiamo risorse e progetti, soprattutto da quando abbiamo ottenuto la gestione insieme alla Regione Toscana, per diventare sempre più protagonisti anche dal punto di vista ambientale".

"L’acquisizione è parte di un percorso che mira a riportare sempre più terreni di pregio ambientale all’interno del patrimonio pubblico - aggiunge l’assessore all’Ambiente, Daniel Toci - . Avere queste aree sotto la gestione diretta del Comune significa poter garantire interventi costanti di manutenzione e una valorizzazione sempre maggiore della Riserva, preservandola e rendendola fruibile per i cittadini attraverso esperienze e iniziative, in quanto questo patrimonio deve essere alla portata di tutti. Proseguiremo su questa strada, per assicurare una tutela efficace e sostenibile degli habitat naturali del Lago di Sibolla e delle zone limitrofe: investire nella tutela ambientale e nella valorizzazione della biodiversità significa mettere in atto azioni concrete contro il cambiamento climatico".

L’acquisizione interessa terreni di alto valore ambientale, situati in prossimità del lago e confinanti con altre aree già in proprietà pubblica.