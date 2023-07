Lago della Gherardesca, la svolta Comune vuole acquisire gli immobili Incarico ai notai per redigere l’atto

Il Comune di Capannori acquista il compendio immobiliare connesso al lago della Gherardesca, preliminare all’acquisizione dell’intera oasi.

Con la determinazione numero 823 dei giorni scorsi, la giunta guidata dal sindaco Luca Menesini ha dato incarico ai notai (associati di Lucca) di redigere l’atto. Come noto, il Municipio di piazza Moro intende acquisire l’area umida, situata nella parte occidentale del “Padule“, ai piedi del monte Pisano, superficie di circa 30 ettari, all’interno di una zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna.

Il bacino rientra nelle strategie in corso di formazione del “Parco Territoriale Lago della Gherardesca“, in cui inserire percorsi e itinerari tematici, per una gestione sostenibile anche con strutture ricettive esistenti. Il progetto è “Capannori, terra di turismi“. Fra gli obiettivi, promuovere eventi, luoghi e prodotti per il rafforzamento del patrimonio ambientale e paesaggistico in chiave turistica. Una parte del comprensorio è rientrato nel concordato di una ditta: l’amministrazione ha già raggiunto un accordo con il liquidatore per l’assegnazione diretta del bene.

Per le risorse c’è un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sullo “Sviluppo Sostenibile“ per finanziare l’acquisizione ed un primo intervento di valorizzazione, volto alla messa in sicurezza dell’area e alla manutenzione delle “strade bianche“ integrandole con un’adeguata cartellonistica e punti di sosta attrezzati anche per il birdwatching.

Il costo stimato di acquisto ed un primo intervento di risistemazione è di 1.145.000 euro. Questa zona è di eccezionale importanza dal punto di vista naturalistico e ambientale per il territorio, importante acquisirla al patrimonio comunale per garantirne la salvaguardia e la valorizzazione.

Con l’acquisto del complesso immobiliare, siamo alla fase finale dell’intera operazione.

