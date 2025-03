La voce di Erol conquista la casa discografica “Bentley Records“

CAMPORGIANOAncora una grande soddisfazione per la giovane cantante di Camporgiano Lorenza Rocchiccioli, in arte Erol (foto). Conosciuta a livello nazionale e con diverse presenze in televisione. Il suo brano "I’m worthy" è stato scelto dalla celebre casa discografica americana Bentley Records ed inserita nella "Prestige Music Compilation – Celebrity Edition", affiancando grandi della musica mondiale come Luca Diaz, Sean Kingston, Lil Wayne, Gucci Mane e tanti altri. È un riconoscimento molto importante che porterà Lorenza ad una stretta collaborazione nel corso del 2025, con la Bentley. "Senza fretta, ma senza sosta, verso la meta" è il motto da sempre della giovane artista garfagnina, giusto orgoglio di papà Francesco e mamma Claudia Bravi e dei paesani e amici. Lorenza, diplomata al Liceo linguistico, fin da piccola ha avuto la passione per la musica e il canto. Tra anni fa si è laureata al M.A.S ovvero il Centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa. Anche dalla nostra redazione giungano le congratulazioni e un augurio per una brillante carriera artistica.