In rappresentanza degli atleti che parteciperanno alla terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca 2024, dedicato interamente all’atletica leggera, c’è anche l’atleta Idea Pieroni (in foto Alcide), campionessa italiana

di salto in alto categoria Promesse, barghigiana di origine, ma cresciuta all’interno della Virtus Lucca, nella quale ha esordito e iniziato la sua carriera sportiva nel mondo dell’atletica leggera muovendovi i primi passi, attualmente in forza al Centro Sportivo Carabinieri.

Idea Pieroni parteciperà

a questa nuova edizione

della manifestazione sportiva dopo essere già stata presente sia nella prima edizione dell’evento nel 2022, come partecipante, sia nella scorsa rassegna contribuendo all’organizzazione dell’evento

e supportando lo staff

nei preparativi

della manifestazione.

"Avere un meeting di questo livello a casa mia è sempre stato uno dei miei sogni perché per me la Virtus rappresenta realmente casa - commenta Idea Pieroni - , dove ho iniziato a fare atletica seriamente. Sono felice di poter partecipare, dopo averlo fatto anche nella prima edizione. Lo scorso anno in cui il salto

in alto femminile non era

in programma, mi sono comunque resa disponibile

ad aiutare tutto lo staff impegnato nell’organizzazione dell’evento ed è sempre un’emozione unica vedere così tanti atleti delle varie nazionalità e di spessore internazionale e mondiale gareggiare sulla pista che mi ha visto crescere. Sono certa che eventi come questo facciano molto bene all’atletica, all’ambiente sportivo in generale e a tutta la nostra città".

A.F.