’La Verità è un Fuoco‘ arriva a Pisa. Presentazione al SMS BiblioPisa

Arriva a Pisa l’ultimo libro di Agnese Pini, ”La Verità è un Fuoco“ (Garzanti), grazie alla libreria Civico14 di Marina di Pisa che organizza l’incontro con l’autrice. L’appuntamento è mercoledì 25 giugno alle ore 17,30 al SMS BiblioPisa di via San Michele degli Scalzi in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Pisa. Dialogano con l’autrice Michele Taddei, vicepresidente consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e Francesco Meucci, giornalista de La Nazione.

“La Verità è un Fuoco” è un racconto intimo ed emozionante dove una storia personale diventa lo specchio di un Paese che appare lontano, ma eppure ancora è vicinissimo. Agnese ha appena 13 anni quando scopre che il padre in passato era stato un prete. Una verità sconvolgente che dà vita un’indagine profonda dove rivivono memoria famigliare e collettiva, luoghi, storie e oggetti personali. Un intreccio narrativo avvincente che ci porta avanti e indietro nel tempo fino alla ricomposizione del mosaico storico e personale dell’autrice. Una parte centrale del libro è legato proprio alla nostra città e in particolare alla facoltà di Lettere dell’Università di Pisa. Qui si svolgono alcuni dei fatti salienti della vicenda ripercorsa da Pini a partire dal giorno in cui scopre che suo padre è stato un prete. Agnese ha tredici anni e lo viene a sapere per caso, quando trova in fondo a un cassetto un piccolo album rosso: sulla copertina si legge il nome "don Pini" e le foto raccolte all’interno ritraggono un giovane sacerdote dall’espressione assorta.

È in quel giorno che l’infanzia di Agnese finisce e comincia per lei una nuova vita: una vita in cui è costretta a misurarsi con un segreto bruciante e una verità impossibile da accettare. In questo memoir Agnese Pini intraprende un’indagine faticosa ma implacabile, scrivendo pagine emozionanti in cui rivivono gli oggetti e i ricordi di famiglia, si animano i volti di chi ha conosciuto don Pini prima della svolta avvenuta a fine anni Settanta, il passato restituisce i luoghi di un’Italia recentissima eppure già lontana. E si compie la riconciliazione di una donna con il passato suo e delle persone amate che le hanno dato la vita.

Agnese Pini è direttrice delle testate del gruppo QN (La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno). Nel 2023 ha pubblicato con successo per Chiarelettere il suo primo libro, Un autunno d’agosto, presto disponibile nella collana tascabile "gli Elefanti" Garzanti.