È stata presentata a Castelnuovo dal vice sindaco Chiara Bechelli la rassegna “La valle che suona – Insieme per la pace“, giunta alla terza edizione, che vedrà come protagonisti i giovani musicisti delle scuole civiche di musica di Borgo a Mozzano, Barga e Castelnuovo, con il patrocinio dei Comuni di Borgo a Mozzano, Castelnuovo e Barga. Quest’anno Giacomo Brunini, Rossella Piegaia e Andrea Anfuso, direttori artistici delle tre scuole, hanno deciso di dedicare l’edizione 2025 al tema della Pace, grazie anche all’universalità del linguaggio musicale. Il primo evento si terrà a Barga domenica , alle 17, al Barga Jazz Club, poi sarà la volta di Borgo a Mozzano, domenica 18 maggio, sempre alle 17, al Convento di San Francesco, in collaborazione con la Misericordia. L’ultimo appuntamento sarà a Castelnuovo, sabato 24 maggio, alle 18, al Teatro Alfieri. Circa trenta i ragazzi coinvolti e appartenenti alle classi di canto, chitarra classica, flauto traverso, fisarmonica, violino, pianoforte e musica da camera preparati dai professori Caterina Brunini, Silvia Ceccarelli, Riccardo Grandini, Antonio Rondina, Giacomo Brunini, Marina Del Fava, Francesca Girardi, Graziella Corsaro, Gabriella Pisani, Piero Gaddi, Rossella Piegaia, Andrea Anfuso, Ilaria Brunini, Roberta Landi, Fabrizio Gronchi, Brighitte Straeb.

Dino Magistrelli