La "StraCastelnuovo". Voliani e Del Vecchio al top

Margherita Voliani e Antonio Del Vecchio sono stati i vincitori assoluti della XIX edizione della StraCastelnuovo, svoltasi sotto la pioggia battente e con il fondo scivoloso. La gara a circuito cittadino, ideata e organizzata dal Gp. Parco Alpi Apuane, era valida come prova del criterium toscano e ha visto al via oltre 150 atleti che si sono divisi nelle due partenze. Prima si è svolta la gara dei 5 km riservata alle categorie femminili e alle categorie veterani uomini. E’ seguita poi la gara Assoluti riservata agli uomini.

La prima sorpresa è arrivata nella gara femminile dove la forte atleta junior Margherita Voliani, già azzurra dei 5mila metri, portacolori dell’Atletica Unicusano Livorno si è imposta in 18’03“, precedendo la favorita della vigilia Federica Baldini del Cus Pro Patria Milano di 53“, vincitrice di ben cinque edizioni. Ha completato il podio Gaia Silvestri dell’Atletica Costa Etrusca con un buon 19’14“. Nella categoria Ladies femminile successo di Michela Sotgia della Podistica La Galla. Il G.P. Parco Alpi Apuane si è imposto nella categoria Amatori femminile con Alice Coltelli in 20’36“ e nella categoria Veterani con Andrea Marsili in 18’05“. Infine Stefano Costagli del Sempre di Corsa ha vinto tra gli Argento e Franco Olivari del G.S. Orecchiella primo negli Oro.

Nella gara assoluta maschile di 7 km, disputata sotto una pioggia sempre più forte, è stata subito lotta dal primo giro con un quartetto di atleti composto da Stefano Bascherini, Mattia Della Maggiora, Antonio Del Vecchio e Augusto Casella. Al penultimo giro il forte Junior dell’Atletica Livorno, Antonio Del Vecchio, ha messo in fila tutti i compagni di fuga, chiudendo in 23’02“. Ha preceduto nell’ordine i titolati Stefano Bascherini del Gp. Parco Alpi Apuane di 18“ e il giovane Mattia Della Maggiora del Gs. Orecchiella Garfagnana di 40“. Augusto Casella si è imposto nella categoria Amatori in 24’01“, mentre Jonathan Toni in 25’19“ ha dominato la categoria Senior. Il Gp. Parco Alpi Apuane ha vinto il XIX Memorial Giuseppe Bonaldi, mentre l’Atletica Amaranto e il Gs. Antraccoli si sono imposti nei Memorial Leonardo Rocchiccioli e Moreno Toni.

Dino Magistrelli