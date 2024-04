“La storia“ di Edoardo Leo conquista, tre spettacoli verso il sold out

Grande attesa per Ti racconto una storia“, letture semiserie e tragicomiche) con l’attore e regista Edoardo Leo, in programma al Teatro del Giglio venerdì 3 (ore 21), sabato 4 (ore 21) e domenica 5 maggio (ore 16). Ti racconto una storia è un reading-spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, con musiche di Jonis Bascir, che unisce appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

Uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica; una riflessione su comicità e poesia che, in fondo, non sono poi così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri - Benni, Calvino, Marquez, Eco - ma

anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo. Biglietti e abbonamenti già acquistati per Venere nemica (spettacolo annullato per l’indisposizione dell’artista) rimangono validi per il nuovo spettacolo. Ci sono ancora a disposizione gli ultimissimi posti ma il sold out è a un passo. Edoardo Leo è cresciuto nel quartiere romano Monte Sacro, dopo essersi diplomato al liceo scientifico con 37/60, nel 1999 consegue con il massimo dei voti la laurea in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Viene poi bocciato agli esami in accademia e al centro sperimentale e così scrive un curriculum falso in cui dichiara di aver frequentato “La Scaletta”, una scuola di recitazione di Roma.

Attore di teatro, cinema e televisione, diviene noto presso il grande pubblico grazie al ruolo di Marcello, interpretato nella terza e quarta stagione di “Un medico in famiglia“.