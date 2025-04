La Statale 12 riaprirà il 19 maggio a senso alternato

La statale del Brennero, chiusa al transito da tempo per lavori in corso sulla scogliera lato fiume fra il Ponte del Diavolo e Chifenti, riaprirà il 19 maggio prossimo a senso alternato. Lo rende noto il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, dopo un nuovo sopralluogo compiuto sul cantiere insieme all’Anas. "Mi è stato confermato - assicura il primo cittadino – che la strada sarà riaperta, sia pure a senso unico alternato, il 19 maggio, vale a dire nei tempi prestabiliti. "I lavori - prosegue - procedono bene, così da lì in poi inizieranno gli interventi nell’alveo del fiume, i quali andranno avanti per tutta l’estate sempre con la strada comunque aperta al transito a senso unico alternato. In fase conclusiva sono anche i lavori per il nuovo ingresso ad Anchiano, un’altra opera fondamentale che il nostro territorio attende da anni". Aggiunge Andreuccetti: "Grazie a queste due azioni la nostra viabilità vede due interventi fondamentali, che insieme toccano i 7 milioni di euro. Oltre all’esistente, credo che sia importante portare avanti progetti di lungo periodo. Da tempo, come Comune di Borgo, sosteniamo la necessità di realizzare nuovi ponti sul territorio." "Infatti, – dice il sindaco - dopo aver ottenuto i fondi e realizzato il progetto preliminare di un Ponte tra Borgo e Socciglia (100 mila euro dalla Regione Toscana), ora siamo pronti a sostenere la stessa cosa per un progetto di Ponte tra Piano della Rocca e Fornoli, così come anche richiesto dall’iniziativa popolare che ha portato a più di 1400 firme. In questo senso, oltre alla collaborazione con il Comune di Bagni di Lucca, è determinante il ruolo della Regione, la quale si è già data disponibile ad un percorso.". "Credo sia importante - conclude - andare avanti così, con una terra unita, con intenti condivisi ed una progettualità concreta e lungimirante".

Marco Nicoli