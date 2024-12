La stagione del teatro dei bambini. Tutti gli appuntamenti in cartellone: "Questa è una terra di cultura"

Presentato in anteprima dal comune di Coreglia Antelminelli il cartellone della nuova stagione teatrale con tanti protagonisti che si esibiranno sul palco del Teatro Bambi, in partenza da domenica 12 gennaio. Un programma ambizioso nato, come da consuetudine, dalla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e che ospiterà da gennaio a marzo, tra gli altri, Tullio Solenghi, Debora Villa, Dario Ballantini e Rosita Celentano,in una girandola di commedia, ironia, trasformismo e riflessioni sulla natura umana. "Anche quest’anno confermiamo questo impegno per la cultura di qualità, con la volontà di proporre alla cittadinanza contenuti di livello, momenti belli e piacevoli di aggregazione sul filo del teatro. - commenta il sindaco, Marco Remaschi -. Un altro punto del nostro programma che portiamo avanti con grande convinzione, per affermare sempre di più il nostro territorio come meta per eventi e svago".

"Coreglia è terra di cultura, di teatro, di occasioni per stare bene insieme - aggiunge l’assessora alla cultura, Lara Baldacci -. Abbiamo sempre registrato un tutto esaurito per gli spettacoli teatrali, sia nel nostro teatro "Bambi" per la stagione invernale, sia durante l’estate con gli appuntamenti itineranti nelle frazioni. L’onda di arte e bellezza attraversa il nostro territorio durante tutto l’anno, grazie al lavoro portato avanti con le realtà e le associazioni delle varie comunità. La cultura a Coreglia è viva, perché viva è la sua popolazione, con una cittadinanza che ha voglia di conoscere, godere di un momento di spettacolo, ridere e divertirsi." A commentare il cartellone anche Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, e la direttrice Patrizia Coletta. Il sipario del Teatro Bambi si alzerà domenica 12 gennaio, alle 21, con lo Spettacolo di Ballantini, per proseguire domenica 26 gennaio con Attilio Fontana, Rosita Celentano e Stefano Artissunch, protagonisti de "L’illusione Coniugale".

Lunedì 24 febbraio sarà in scena Tullio Solenghi con "Una Serata Pazzesca", da letture di Paolo Villaggio, mentre l’ultimo appuntamento, in programma domenica 30 marzo sarà affidato a Debora Villa, in scena con "Gli Uomini Vengono da Marte, le Donne da Venere", scritto da Paul Dewandre.

Fio. Co.