La sicurezza affidata alla Fox: "Il piano per la grande serata"

Un piano fatto e studiato per prevedere che non succeda niente e che la serata, tra musica, ballo e divertimento, si svolga nella maniera più tranquilla possibile, bilanciando controllo e spensieratezza. È quello realizzato dalla Fox Security di Gianluca Bartalini (in foto), società di sicurezza a livello nazionale che opera per importanti aziende nel campo dello spettacolo e sportivo e che per la città di Viareggio si occupa, dal 2003, anche del controllo dei flussi e dei deflussi durante le sfilate del Carnevale, per la festa di San Silvestro vista mare che, questa sera, animerà Piazza Mazzini.

"Useremo un po’ le misure del Carnevale, l’unica differenza che lì con il biglietto all’ingresso il varco è più facile da controllare, nel caso di Capodanno l’operatore dovrà osservare e controllare in mezzo alla massa", spiega Gianluca Bartalini, titolare della Fox, sulla programmazione dell’evento di stasera. Un’attenzione particolare sarà data ai new jersey, barriere di sicurezza che andranno a proteggere l’area interessata bloccando le possibilità di entrare ad alta velocità a camion e automobili. Il personale presente, di 20 unità, dislocato principalmente sul perimetro di varco delle persone e anche all’interno per effettuare un secondo controllo, svolgerà inoltre attività di controllo mirate su borse e zaini, per fare in modo che non siano introdotti oggetti pericolosi, in particolari bottiglie di vetro o bombolette spray, con la possibilità, in caso di zaini ingombranti, di ulteriore controllo.

"Per garantire una festa tranquilla e serena - conclude Bartalini - in equilibrio tra sicurezza e svago del pubblico".