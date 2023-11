La regina dei cosplayer. Himorta si racconta: "Il nostro mondo sta diventando pop"

Fate largo ai cosplayer. Oggi è la giornata della grande e tradizionale parata di Lucca Comics&Games, quest’anno dedicata all’ultima fatica cinematografica del sensei Miyazaki, “Il Ragazzo e L’Airone”. La sfilata partirà alle 12 dal giardino degli Osservanti. E chi meglio della cosplayer più famosa d’Europa, con quasi 3 milioni di followers, Himorta (in foto Alcide), per raccontare questa passione.

Da cosa viene il nome Himorta?

"Nasce tanti anni fa dalla mia passione per il manga Naruto. E’un gioco di parole con il nome del personaggio Hinata. Diciamo che è un nome che mi ha portato fortuna".

E’ la cosplayer più seguita d’Europa, rappresenta una generazione intera?

"Il cosplay prima veniva vista come una cosa di nicchia, ma quello che è il mondo nerd sta diventando molto pop, come testimonia anche Lucca Comics. Sono molto felice di tutto questo, nasco come appassionata di fumetti e gaming".

Si sente protagonista di questo cambiamento nel modo di vedere il mondo nerd?

"Il web ha aiutato tantissimo, fossi nata 40 anni fa non avrei fatto questa carriera. Con il digitale e la possibilità di parlare a sempre più persone è stato molto importante".

Ha recentemente fatto un suo fumetto, quanto è importante per lei?

"Pubblicare un fumetto è senza dubbio il sogno di qualsiasi cosplayer, anche per magari vedere qualcuno vestito come il tuo personaggio. Quando mi è stato proposto ero la persona più felice del mondo. Parla di me in versione supereroina. Un grande sogno".

Quanto è importante per questo mondo Lucca Comics?

"Basta vedere chi sono gli ospiti di questa edizione per capire la rilevanza internazionale, da Jim Lee a Urasawa e Miller. Ha una risonanza altissima, si colloca in top 3 a livello mondiale, ma può crescere ancora molto. Nonostante tanti giorni di pioggia, nulla ha fermato l’energia di questa manifestazione".

Qual è la cosa che la rende più orgogliosa della sua carriera?

"Essere riuscita a diventare un volto noto non solo a livello fumettistico, ma anche gaiming e cinema".

Il cosplay che le è piaciuto di più fare?

"Ce ne sono moltissimi. Sono affezionata a Lamù, che mi ha fatto iniziare questo percorso e arrivare in televisione. Anche la Sirenetta, mi piace molto e mi dicono che le somiglio".

Iacopo Nathan