La Provincia cerca locali per la Protezione civile

La Provincia di Lucca è alla ricerca di spazi di magazzino per l’attività di protezione civile sul territorio. Ha pubblicato un bando per la costituzione di uno o più magazzini provinciali di protezione civile, per ospitare l’attrezzatura, i materiali e i mezzi di protezione civile: la scadenza è fissata alle 12 del 10 novembre 2023 ed è rivolto alle Associazioni di Volontariato iscritte all’elenco territoriale di protezione civile per la stipula di una convenzione triennale con la Provincia. I soggetti interessati devono essere in grado di offrire spazi magazzino adeguati garantendo altresì la gestione ordinaria e la pronta attivazione in caso di necessità in modalità h24 365 giorni all’anno. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro il 10 novembre esclusivamente via PEC a: provincia.lucca@postacert.toscana.it