La Provincia assume per l’Ufficio Europa. Cerca esperti di bandi internazionali

La Provincia cerca la figura di ‘Specialista in cooperazione internazionale’, ovvero personale esperto in progettazione europea da inserire nell’Ufficio Europa. E’ stato, infatti, emesso un bando per una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria, finalizzata a eventuali assunzioni a tempo determinato per coprire tale figura, che si inquadrerà nell’Area dei Funzionari. Il contratto avrà la durata massima di 36 mesi e la domanda di partecipazione deve essere trasmessa alla Provincia entro le 23.59 del 28 marzo. Per inviare la propria candidatura, è necessario accedere al Portale unico del reclutamento (articolo 35-ter del DL 30 marzo 2001 n.165), disponibile all’indirizzo www.InPa.gov.it. La figura ricercata, tra gli altri requisiti, deve avere elevate conoscenze specialistiche in materia di progettazione europea per attività legate alla redazione di candidature, monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati nell’ambito dei fondi di coesione territoriale a livello europeo, internazionale e regionale, dei fondi a gestione diretta della Commissione Europea e del Pnrr per il triennio 2024/2027. E’ richiesta padronanza dell’inglese e/o francese (livello minimo B2).