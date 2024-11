“La proposta di legge che salverà Geal ha già fatto i suoi passi in commissione“

Passi avanti per l’autonomia di Geal. “Questa mattina, in Commissione Ambiente, ho illustrato la Proposta di Legge Regionale n. 281, presentata dal Gruppo della Lega a firma di tutti i Consiglieri Regionali, dal titolo “Disposizioni per il rispetto della tempistica per la realizzazione degli interventi strutturali per il miglioramento ed efficientemento del servizio idrico integrato” che, sulla base di quanto già previsto da altre Regioni, a cominciare dall’Emilia Romagna con l’art. 16 della L.R. 14/2021 – informa Massimiliano Baldini, consigliere regionale e responsabile del programma elettorale della Lega per Toscana 2025– , ha l’obiettivo di prevedere la proroga degli affidamenti del servizio idrico integrato unicamente per quelle gestioni la cui scadenza cade proprio nel periodo di durata del Pnrr“. La legge consta di un solo articolo.“Si tratta di una grande opportunità che potrebbe essere sfruttata proprio per Geal a Lucca e, alla luce di questo, ho insistito affinchè il progetto di legge sia rapidamente portato all’approvazione del Consiglio Regionale entro la seduta del 19-20 dicembre in modo da consentire un rinvio “in zona Cesarini” della scadenza prevista per la società lucchese“.