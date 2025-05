La primavera fa sbocciare le asfaltature delle strade

Nel comune di Coreglia Antelminelli vanno avanti gli interventi sulla sicurezza della viabilità, utili a rendere il territorio sempre più sicuro e fruibile da parte dei cittadini dei visitatori delle aree interne. Proseguono, infatti, i lavori di asfaltatura sulle strade comunali dopo lo stop invernale, e sono riprese le operazioni di rifacimento del manto bituminoso e la messa in sicurezza dei tracciati previsti nel progetto.

"Sono ripresi, come da programma, gli interventi sulle nostre strade – informa il sindaco del comune di Coreglia Marco Remaschi – al fine di renderle più belle, percorribili e sicure per i residenti e i turisti che si apprestano a visitare il nostro territorio in occasione della stagione estiva, ormai alle porte. Questo intervento si inserisce nel solco di quanto già fatto su molte altre zone del nostro ambito viario comunale".

Nei giorni scorsi è stato asfaltato un tratto di via delle Molina, dall’intersezione con via del Cimitero fino al parcheggio in località Portello, in un intervento che fa parte del primo stralcio del progetto, pari a investimenti per 315 mila euro, che ha visto già interessate alcune delle strade comunali di Piano di Coreglia, Ghivizzano, Lucignana.

A oggi nella frazione di Piano di Coreglia, spiegano dall’amministrazione, sono state asfaltate le principali piazze, come il parcheggio davanti al cimitero, il parcheggio Bernardini e piazza della Chiesa, mentre a Lucignana è stato interessato dall’intervento di rifacimento del manto bituminoso tutto il tratto della Circonvallazione. A Ghivizzano, dopo via delle Molina, si procederà, nel mese di giugno, con l’asfaltatura di via del Molinetto e via Vecchia e a Piano di Coreglia con via di Ghivizzano.

Fiorella Corti