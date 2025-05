Parco giochi a Nozzano entro fine anno. Approvato in giunta il progetto di fattibilità

Nella giunta comunale di ieri è stato approvato il progetto di fattibilità per il nuovo parco giochi di Nozzano Castello. L’opera che sorgerà accanto al campo sportivo avrà un costo di 115mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di un’area sosta auto con nove stalli di cui uno riservato a disabili, con superfici coperte da mattoncini autobloccanti che permettono la crescita dell’erba e la permeabilità dell’area. Il parco giochi sarà delimitato da siepi di alloro e sarà dotato di un marciapiede per consentire l’accesso comodo e sicuro da via di Balbano. Gli altri percorsi interni verranno realizzati in terra stabilizzata e raggiungeranno l’area giochi pavimentata con una superficie antitrauma corredata di attrezzature ludiche, sedute e altri elementi di arredo urbano, oltre a un impianto di illuminazione pubblica. "Si tratta di un’opera che completa e dà un nuovo ordine alla zona del campo sportivo – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – questa proposta è frutto del dialogo con i cittadini attraverso gli incontri sul territorio con i presidente della Commissione lavori pubblici Marco Santi e con l’Associazione delle Idee che ringrazio. Il parco sarà pronto entro fine anno".